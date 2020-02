L’Europa richiama i cittadini dalla Cina, l’Italia no. Conte: “Non c’è motivo”. E poi c’è lo stop (parziale) al traffico aereo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus, lo strano caso dell’Italia. Il nostro Paese è stato tra i primi a bloccare il traffico aereo con la Cina. E ora che Francia, Germania e GB richiamano i loro cittadini Roma è in difficoltà. Con il trascorrere dei giorni il coronavirus sembra fare più paura soprattutto in Italia. Nonostante la situazione sia sotto controllo e i casi accertati di contagio siano solo due, non si capisce esattamente l’entità del contagio. Questo perché il nostro governo si muove controcorrente rispetto agli altri Stati europei. O Francia e Gran Bretagna sopravvalutano il problema quando richiamano i propri cittadini dalla Cina, o l’Italia lo sottovaluta quando non prende una decisione in tal senso. E la speranza come sempre è che a sbagliare siano gli altri. Chiude ovviamente il quadro la notizia del peggioramento delle condizioni di salute della coppia di cinesi ... newsmondo

