Lettera delle donne Pd a Bonetti: “Diamoci una mossa su violenza”. Boschi: “Ansia da visibilità” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lettera delle donne Pd a Bonetti: “Diamoci una mossa su violenza”. Boschi: “Ansia da visibilità” Le donne del Pd hanno inviato una Lettera alla ministra della Famiglia Elena Bonetti, esponente di Italia Viva, per chiedere un cambio di passo sulle politiche di genere e nella lotta alla violenza, convinte che sia ora di “darsi una mossa”. Ma per Italia Viva questo appello lanciato attraverso i media è solo una strumentalizzazione. Le 17 esponenti dem che hanno firmato la Lettera, pubblicata dall’Huffington Post, sostengono che “è necessario lavorare di più sul rafforzamento della rete di protezione, investire di più su specializzazione e formazione degli operatori dell’intera filiera, dare nuovo impulso e concretezza alle azioni di prevenzione, sostenere di più e meglio i servizi antiviolenza, le reti di contrasto, i progetti di ... tpi

elenabonetti : La lettera delle colleghe del Pd sulla violenza sulle donne? Ho saputo della lettera tramite agenzie, non me ne han… - nzingaretti : La lettera delle #Sardine stamattina a @repubblica è uno straordinario contributo politico e civile. Noi siamo qui… - pittapittore : RT @Mov5Stelle: Mentre Salvini da Ministro dell’Interno dormiva svegliandosi ogni tanto per parlare di immigrati, noi stavamo già tutelando… -