Legge su lettura, ok definitivo Senato

definitivo dell'Aula del Senato al disegno di Legge per il sostegno e la promozione della lettura e dei libri. Il disco verde al provvedidimento, già approvato alla Camera, arriva all'unanimità:228 i voti a favore. La Legge prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura con un Fondo che ha una dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020. Tra le novità: 3,25 milioni di euro in più per il Tax credit librerie, tetto del 5% agli sconti per sostenere le piccole librerie, nasce la Capitale del libro.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Via liberadell'Aula delal disegno diper il sostegno e la promozione dellae dei libri. Il disco verde al provvedidimento, già approvato alla Camera, arriva all'unanimità:228 i voti a favore. Laprevede un Piano nazionale d'azione per la promozione dellacon un Fondo che ha una dotazione di 4.350.000 euro annui dal 2020. Tra le novità: 3,25 milioni di euro in più per il Tax credit librerie, tetto del 5% agli sconti per sostenere le piccole librerie, nasce la Capitale del libro.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

dariofrance : Al Senato approvata all’unanimità la legge per sostenere la lettura. 3,25 milioni di euro in più per il Tax credit… - Mov5Stelle : Oggi abbiamo aggiunto un tassello importante nell’attuazione del nostro programma per la promozione e il sostegno d… - davidallegranti : La chiamano legge per la promozione della lettura, ma è una truffa lessicale che va a colpire quei pochi che i libri li leggono già -