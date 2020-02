L'ebreo, lo straniero, il vaccino, il coronavirus e un delirio collettivo di persecuzione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Leggo su Repubblica del 4 febbraio, in prima pagina: “I Governatori leghisti”/“Bambini dalla Cina fuori dalle scuole”, e immediatamente sotto il buon articolo-commento “La paura e l’ignoranza” di Concita De Gregorio. Sento in proposito di dovere esporre delle specificazioni. Chiarimenti utili a stemperare ogni aspetto “grottesco, di burla e di farsa” del fenomeno dilagante, in questi giorni, reattivo al sopraggiungere del maledetto coronavirus.Per necessariamente anche conferirgli, per quanto riguarda certi aspetti emarginativi e ghettizzanti rispetto alle eventuali fonti umane di contagio, rappresentate dal popolo cinese in Italia, la oggettiva connotazione della messa in atto di un grave meccanismo mentale difensivo, dunque psicopatologico, questa volta non individuale ma circolare o collettivo, definito “delirio ... huffingtonpost

