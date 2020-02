Le biciclette elettriche a Nauticsud: Bad Bike presenta la e-bike “made in Italy” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Quest’anno tra yacht di lusso e gozzi fascinosi ci saranno anche le biciclette elettriche con Bad bike. NAPOLI, 5 Febbraio 2020 – Dall’8 al 16 Febbraio torna il salone nautico internazionale Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Quest’anno tra yacht di lusso e gozzi fascinosi ci saranno anche le biciclette elettriche con Bad bike, azienda italiana presente dal 2010 sul mercato delle e-bike, che esporrà presso il Padiglione 4 – stand 413, portando in fiera tutti i suoi modelli di riferimento. Riflettori accesi su Evo Fat Polini, il modello che monta nel tubo centrale il motore Polini E-P3, completamente Made in Italy con caratteristiche di grande qualità. Grazie ad un caricabatteria in dotazione compatto e leggero, le Evo Fat Polini hanno tempi di ricarica molto brevi, 4-5 ore circa, che consentono un’autonomia variabile da 70 a ... 2anews

