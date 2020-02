Le agenzie alimentari dell’ONU offrono supporto alla Cina in seguito all’epidemia di coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) hanno espresso la loro solidarietà alla Cina, offrendo sostegno nella lotta contro l’epidemia del nuovo coronavirus (2019-nCoV). In una lettera congiunta inviata al Presidente Xi Jinping, i vertici delle tre agenzie – il Direttore Generale della FAO QU Dongyu, il Presidente dell’IFAD Gilbert Houngbo e il Direttore Esecutivo del WFP David Beasley – hanno reso omaggio alla resilienza del popolo cinese, elogiando gli sforzi compiuti dal paese per affrontare l’emergenza. Nel descrivere l’epidemia come una “sfida sanitaria per la Cina e il resto del mondo”, le tre agenzie con sede a Roma si sono impegnate a fornire sostegno, in base ai rispettivi ... meteoweb.eu

