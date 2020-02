Lazio Hellas Verona, i convocati di Juric: assente Amrabat (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lazio Hellas Verona, arrivano i convocati del club scaligero: assente Amrabat per via della squalifica, non ci saranno Salcedo, Danzi, Badu L’Hellas Verona ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera con la Lazio. Assenti Amrabat per squalifica, non ci saranno nemmeno Salcedo, Danzi e Badu. Ecco l’elenco completo: Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic. Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. Centrocampisti: Veloso, Eysseric, Verre, Lucas, Zaccagni, Pessina, Lazovic. Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini Leggi su Calcionews24.com calcionews24

