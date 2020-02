Lavrov in America Latina: energia, affari e ideologia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Inizia oggi il tour di tre giorni del ministro degli esteri russo Sergey Lavrov in America Latina. Sono tre le tappe del suo viaggio, mirante a consolidare la presenza di Mosca nel subcontinente: Cuba, Venezuela e Messico. Essendo che l’interesse per i primi due paesi non rappresenta una novità, trattandosi degli ultimi bastioni dell’antiAmericanismo sopravvissuti ai tentativi di colpi di stato e cambi di regime, insieme al Nicaragua, è la visita a Città del Messico a suscitare sorpresa. Il contrasto ai piani egemonici dell’amministrazione Trump per il cortile di casa degli Stati Uniti per antonomasia potrebbe partire proprio dal Messico. Il ritorno in scena dell’ideologia Nello stesso periodo in cui il segretario di Stato Americano Mike Pompeo si reca nell’Asia centrale, in Ucraina e in Bielorussia per lanciare una sfida di alto livello a Mosca, il ... it.insideover

Miti_Vigliero : #GrandiManovre Così la Russia va alla conquista dell’America latina. Il tour di Lavrov - di @rssmiranda - clagher : RT @GiulioTerzi: Così la Russia va alla conquista dell’America latina. Il tour di Lavrov - - rssmiranda : RT @GiulioTerzi: Così la Russia va alla conquista dell’America latina. Il tour di Lavrov - -