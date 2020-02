Lavoro: ecco quali sono le scuole che offrono maggiori possibilità di trovare lavoro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le postazioni di lavoro ci sono soprattutto per esperti tecnici, diplomati e Its, Laureti nelle discipline “Stem” a mancare però sono i candidati. Secondo i dati rilevati in quest’ultimo periodo da qui a marzo saranno ben 1.1 milioni le opportunità lavorative che le imprese metteranno a disposizione sul nostro territorio. Di queste però circa il 30% rischia di rimanere vuoto a causa di una forte carenza di candidati. A sostenere tale statistiche è il sole 24 ore che evidenzia come ci sia una carenza evidente in specialisti in scienze informatiche, fisica e chimica, tecnici, diplomati Its e laureati nelle discipline Stem. L’innovazione degli ultimi anni ha infatti portato alla creazione di nuove professioni legate soprattutto al settore 4.0 ossia figure professionali come ingegneri con preparazione digitale, operati specializzati, esperti in marketing, data scientist e molti altri. A ... circuitoscuola

