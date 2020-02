Lavorare nell’acciaio, la Fondazione Marcegaglia promuove seminari nelle scuole napoletane (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ha fatto tappa settimana scorsa in provincia di Napoli – prima all’Istituto Superiore Europa di Pomigliano d’Arco e poi al Liceo Bruno Munari di Acerra – il workshop dedicato agli studenti A Steem for Steel, l’iniziativa per avvicinare al mondo dell’acciaio i più giovani, cercando di sensibilizzarli anche sull’importanza degli studi Steem (Science, Technology, Engineering, Economics, Mathematics) che sono alla base del futuro dell’industria, dell’economia e dello sviluppo di nuove tecnologie per la produzione dell’acciaio. Il progetto, ideato da Raffaella Poggio, consulente di Fondazione Marcegaglia, con il sostegno della Fondazione e il patrocinio di Federacciai, conta sulla partecipazione di alcune delle più importanti aziende siderurgiche italiane: Abs – Danieli Automation, Acciaierie Venete, Gruppo Marcegaglia e Sideralba, che oggi avvertono urgente la necessità ... ildenaro

Lavorare nell’acciaio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lavorare nell’acciaio