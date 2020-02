“Lascia fare al destino”: si presenta a Caserta il nuovo romanzo di Schiraldi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sarà presentato a Caserta, sabato 8 febbraio, alle ore 10.00, presso la Sala Concerto dell’Istituto Tecnico Commerciale Terra di Lavoro, in via Via A. Ceccano 2, il nuovo e avvincente romanzo di Vittorio Schiraldi “Lascia fare al destino”, appena pubblicato dalla Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano. Vittorio Schiraldi incontrerà gli studenti dell’Istituto di Terra di Lavoro per parlare di temi importanti come quello della droga. A fare gli onori di casa sarà il Dirigente Scolastico Emilia Nocerino. Insieme all’autore, discuteranno la professoressa Maria Carmina Russo ed il professore Marco Lugni. Le letture saranno affidate all’attrice Bice Del Giudice, mentre gli interventi musicali saranno a cura del professore Ugo Savino ... anteprima24

