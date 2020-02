L'Altro Festival, diretta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sta per iniziare la prima puntata de L'Altro Festival, subito dopo la prima puntata del Festival di Sanremo: seguila in diretta su Tvblog! L'Altro Festival: anticipazioni puntata 4 febbraio 2020 Subito dopo la prima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, sarà la volta del DopoFestival, che rispetto alle precedenti edizioni (ad eccezione di quello affidato a Saverio Raimondo e Sabrina Nobile su Rai.it) sarà solo su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai: al Palafiori Nicola Savino e la cantante Myss Keta presentano L'Altro Festival. TvBlog seguirà l'esordio in liveblogging.L'Altro Festival, diretta pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 01:16. blogo

kanguchic : @bon1z Adesso prima di andare a letto guardo l'altro festival e aspetto la 'chicca' di UOUO. ?? - c_22b : L’Altro festival super caotico, Morgan strafatto la M¥SS pazzeska come al solito è tutto bellissimo #Sanremo2020 #altrofestival - TheMileyCyrus00 : RT @idajo94: PETIZIONE PER TRASMETTERE IL DOPO FESTIVAL O L'ALTRO FESTIVAL O COME LO HANNO VOLUTO CHIAMARE SU RAI 1 IN TV COME SEMPRE PERCH… -