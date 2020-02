Labbra e salute: rossetti pericolosi e marche da evitare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un terzo dei rossetti in vendita conterrebbe sostanze potenzialmente pericolose. Lo rivela un’indagine di Altroconcumo. Quali sono le marche a rischio? rossetti (foto Pixabay) Sono 14 le marche di rossetto analizzate in laboratorio per scoprire se il prodotto fosse sicuro. E il risultato dell’indagine condotta da Altroconsumo fa venire i brividi: un terzo dei prodotti analizzati contiene ingredienti potenzialmente pericolosi per la salute. L’indagine pubblicata su Altroconsumo Insalute di febbraio 2020 evidenzia che cinque rossetti su quattordici contengono ingredienti potenzialmente rischiosi per la salute: Mosh e Moah, ossia oli minerali rispettivamente a base di idrocarburi saturi e aromatici. In particolare sotto accusa sono finiti i rossetti venduti nei negozi monomarca Kiko, Mac e Nyx e anche Too Faced, un brand di cosmetici ... chenews

