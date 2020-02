La7, Senaldi a Gratteri: “Non entrerei mai in politica per paura della magistratura”. “Ma lei ha un problema allora. Vive male così” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Botta e risposta vivace a Dimartedì (La7) tra Nicola Gratteri, procuratore Capo di Catanzaro, e il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi. Il magistrato, rispondendo a una domanda del conduttore Giovanni Floris, spiega che c’è un problema nella qualità della classe dirigente che si candida in politica: “I professionisti affermati, così come la gente dotta e colta, non si impegnano in politica, perché hanno paura di sporcarsi e di rimanere invischiati. E quindi spesso spiccano mediocri o faccendieri che entrano in politica per fare affari e gestire il potere”. “Non sarà forse in parte responsabilità della magistratura? – chiede Senaldi, mentre Gratteri sorride – I magistrati alle volte hanno messo sotto inchiesta persone che poi non c’entravano nulla e che hanno perso la loro credibilità. A Milano, ad esempio, abbiamo il sindaco Sala, ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (La7, Senaldi a Gratteri: “Non entrerei mai in politica per paura della magistratura”. “Ma lei ha un problema allor… - TutteLeNotizie : La7, Senaldi a Gratteri: “Non entrerei mai in politica per paura della magistratura”. “Ma… - La7tv : #dimartedi Pietro Senaldi (Libero): 'Giorgia Meloni non deve farsi abbindolare dalle lodi che arrivano da sinistra,… -