La Vita Promessa 2 in onda dal 23 febbraio su Rai1? Gli indizi e il primo promo della nuova stagione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Vita Promessa 2 si mostra nel primo promo pubblicato da Rai1 sui social e in tv ma ancora non ha una data ufficiale di messa in onda, almeno così sembra. Il video recita un laconico prossimamente ma il pubblico sa bene che se la messa in onda sarà confermata alla domenica sera questo significa che prenderà il posto di Come una Madre e, quindi, andrà in onda dal 23 febbraio. La fiction con Vanessa Incontrada ci terrà compagnia per tre settimane fino al 16 febbraio e a quel punto potrebbe lasciare proprio il posto a Luisa Ranieri e alla storia della sua Carmela, avvincente e un po' trash, il mix perfetto che ha saputo conquistare milioni di italiani.Le novità non mancano così come i nuovi ingressi ma quello che già abbiamo scoperto proprio grazie ai diretti interessati è che il boss che ha seguito Carmela fino in America e che le ha portato via tutto, o quasi, tornerà e avrà ancora ... optimaitalia

