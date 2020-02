La Vita Promessa 2: anticipazioni seconda stagione e quando va in onda (Di mercoledì 5 febbraio 2020) LA Vita Promessa 2. Con l’ultima puntata in onda lunedì 1 ottobre 2018 si è conclusa la prima stagione della fiction di Rai 1. Per la regia di Riky Tognazzi, la serie ha come protagonista Luisa Ranieri, Francesco Arca e Cristiano Caccamo. E ora tutti si stanno chiedendo La Vita Promessa 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION La Vita Promessa 2 ci sarà? anticipazioni seconda stagione Volge al termine la serie tv La Vita Promessa con la quarta e ultima puntata lunedì 1 ottobre 2018. Protagonista è Luisa Ranieri che interpreta Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate e ossessive di un uomo influente senza scrupoli, Carmela lascia la Sicilia per imbarcarsi in un’avventura che la porterà oltreoceano. In un’America ... cubemagazine

