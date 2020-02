La tv è ancora il mezzo più credibile per gli italiani. Peccato che predomini la propaganda (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’annuale relazione dell’Eurispes è stata ampiamente commentata, in particolare perché sono stati messi in evidenza i disagi del nostro Paese, disagi che hanno portato l’istituto di ricerca ad usare parole ‘forti’, come la definizione di “Paese incattivito”. Restringiamo l’attenzione sui temi a noi più pertinenti, quelli legati alla comunicazione. L’Eurispes segnala che il 65% degli italiani ritiene la Tv il mezzo più credibile; ed è proprio sulla Tv che il 29% degli italiani (il 40% per chi possiede un livello di istruzione inferiore) forma la propria opinione di voto (in un anno la Tv perde comunque 10 punti percentuali di credibilità), contro il 25% che invece non si basa su alcun mezzo avendo consolidate le proprie idee. Solo il 10% si affida ai social, il 10% ai quotidiani, il 9% ai quotidiani online, il 5% alla radio e ai comizi dei candidati. Lo ‘zoccolo duro’ dei vari partiti, ... ilfattoquotidiano

carlosibilia : Il @Mov5Stelle in un anno e mezzo ha raggiunto risultati importanti, dal Reddito di cittadinanza al taglio dei parl… - recycle__bin : ho fatto toglier la patria potestà ai miei quando avevo 16 anni e mezzo con l'aiuto della mia prof di italiano ai t… - gattusdom : Il mio Prof. di matematica, dopo aver dimostrato che 2=3 aggiungeva: << la verità sta sempre nel punto medio, sta s… -