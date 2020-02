La serie animata Castlevania di Netflix tornerà con la terza stagione il prossimo mese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lo scorso novembre, Netflix annunciò (erroneamente) il ritorno imminente della serie animata di Castlevania. Ora, però, è ufficiale: la terza stagione inizierà il 5 marzo.La serie animata di Netflix basata sulla serie di videogiochi classici di Konami è stata trasmessa per la prima volta nel 2017. Lo show è stato scritto da Warren Ellis e sviluppato da Adi Shankar (che in precedenza aveva annunciato che stava anche lavorando ad adattamenti animati per la TV di Assassin's Creed e Devil May Cry) e ha visto Richard Armitage nel ruolo di Trevor Belmont, Graham McTavish nei panni di Dracula, James Callis come Alucard e Alejandra Reynoso come Sypha Belnades.La stagione 1 consta di 4 episodi che introducono al mondo di Castlevania, mentre la seconda ha in tutto 8 episodi. L'imminente terza stagione della serie arriverà a 10 episodi. Leggi altro... eurogamer

harleking : Sandy è in shinbaha quindi può apparire canonicamente anche in una futura serie animata tanto perché c'è almeno una luciface - harry_james : Dall'una di questa notte saranno disponibili su @Crunchyroll_it i due film riassuntivi della prima stagione della s… - UniMoviesBlog : La terza stagione della serie animata #Castlevania approderà su #Netflix dal prossimo 5 marzo. -