La Regione bacchetta Trenord: “Biglietterie automatiche accessibili a tutti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Regione Lombardia bacchetta Trenord. Il consiglio regionale chiede che la società di trasporti abbia biglietterie automatiche accessibili a tutti. Lo ha fatto votando all’unanimità una mozione con prima firmataria la vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza. “La difficoltà a reperire il titolo di viaggio è un problema che riguarda molti cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per spostarsi“, spiega Brianza. La mozione vuole sbloccare una situazione che penalizza molti utenti, pendolari e viaggiatori occasionali, specialmente nei centri più piccoli. “Preso atto della progressiva scomparsa delle biglietterie nelle stazioni e che Trenord negli ultimi anni si sia affidata alle rivendite autorizzate come bar, edicole, tabaccherie registriamo la difficoltà per i viaggiatori a utilizzare questi punti vendita che sono soggetti a orari e giorni di chiusura e spesso non sono ... ilnotiziario

