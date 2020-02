La promessa di Fiorello: "Stasera mi travesto di nuovo" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Novella Toloni Lo showman siciliano si è presentato davanti ai giornalisti in sala stampa annunciando nuovi travestimenti per ripetere il grande successo di ascolti "Se mi affidassero il Festival rivedrei la durata, troppo lungo", ha ammesso Rosario Fiorello nel corso della conferenza stampa di oggi, in occasione della seconda giornata del Festival di Sanremo. Se la durata della kermesse è da rivedere, lo showman non sembra intenzionato a ritoccare la sua entrata in scena al teatro dell’Ariston. Troppo scaramantico per cambiare, visto il trionfo negli ascolti auditel. Anche questa sera, dunque, Rosario Fiorello si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo travestimento. Dopo aver ufficialmente aperto la 70esima edizione del Festival di Sanremo con indosso l’abito sacerdotale di Don Matteo, Fiorello promette nuove sorprese per questa sera. Del resto il comico era stato ... ilgiornale

