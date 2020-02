La Penna-Forte: su ampliamento discarica Latina ci sono tante criticità (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “Si e’ tenuta questa mattina la conferenza dei servizi presso la direzione regionale rifiuti convocata per esaminare la proposta di recupero di volumetrie pari a circa 38mila tonnellate presso la discarica di Borgo Montello presentata dalla societa’ Ecoambiente. Nella seduta sono emerse numerose criticita’ in merito ad un possibile ampliamento”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Pd, Salvatore La Penna ed Enrico Forte. “In tal senso, risultano significativi i contributi dell’amministrazione comunale e provinciale, nonche’ della Asl di Latina: tutti hanno espresso parere contrario vista la mancata attuazione delle opere di bonifica- spiegano- La Asl, in particolare, ha evidenziato che non si e’ conclusa la bonifica ed il capping dell’invaso S0, che sembra essere l’elemento alla base dei ... romadailynews

Il_Mezzogiorno : Rifiuti, La Penna e Forte (Pd): Ampliamento discarica di Latina, molte le criticità - LatinaCorriere : Riapertura discarica, La Penna e Forte: 'Molte criticità, restiamo vigili' - - Astro__nza : @twittanto2 Si sente forte e chiara, la penna di Mahmood ha il tocco magico. Sinceramente questa somiglianza con So… -