La mamma di Diabolik scrive al procuratore Prestipino: “Anche senza di lui Roma è un far west” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In una lettera pubblicata ieri dall'Adnkronos la madre del capo ultras e boss della droga Fabrizio Piscitelli, si rivolge al procuratore Michele Prestipino: "La ringrazio per l'impegno per trovare gli assassini e assicurarli alla giustizia, ma se come dite era un boss perché non si trovava in carcere?". fanpage

mamma Diabolik Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : mamma Diabolik