La Lega Serie A sbarca negli eSports e presenta 'eSerie A TIM' (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Attraverso un comunicato stampa la Lega Serie A TIM annuncia il suo arrivo negli eSports presentato la eSerie A TIM, un torneo online aperto a tutti gli appassionati, che permetterà a migliaia di gamers di divertirsi provando a conquistare il titolo di Campione di'Italia. Un Campionato inedito ed affascinante, organizzato da Lega Serie A, in collaborazione con i partner Infront e PG eSports utilizzando come console esclusiva PlayStation 4.Il Torneo sarà suddiviso in due fasi: prima un percorso di selezione ad eliminazione diretta e a seguire un Campionato vero e proprio articolato in Gironi, Play-Off e Grand Final. Da oggi sul sito ufficiale saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. Le qualificazioni online sono aperte a tutti i maggiori di 16 anni.La competizione si concluderà a maggio con un grande evento aperto al pubblico durante il quale saranno ... eurogamer

SerieA : Gamers, tenetevi pronti. La #eSerieATIM è qui. ?? - EA_FIFA_Italia : I ?? bomber della Lega Serie A ????, @ciroimmobile ??? e @RomeluLukaku9 ??? con l'implacabile diamante ?? dei #Reds ?? Bob… - Agenzia_Ansa : Cristiano Ronaldo scelto come miglior giocatore dalla Lega di Serie A per il mese di gennaio. Domenica la premiazio… -