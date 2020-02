La Lazio si ferma al palo, contro il Verona è 0-0 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel recupero del 17esimo turno di Serie A, all'Olimpico la Lazio è fermata sullo 0-0 dal Verona e manca il sorpasso all'Inter. Tante le occasioni da una parte e dall'altra: i biancocelesti possono recriminare per i due pali colpiti da Luis Alberto, ma devono anche ringraziare Strakosha, autore di alcuni interventi strepitosi. Per la Lazio è il 17esimo risultato utile consecutivo in campionato: Inzaghi eguaglia il record di Eriksson.LA CRONACAPer la Lazio un solo cambio di formazione dopo il successo sulla Spal. C'è Patric in difesa al posto di Bastos. È ancora out Correa, che non va neanche in panchina, e così è confermatissimo Caicedo in coppia con Immobile in attacco. Intoccabili anche Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Sul fronte opposto, anche per il Verona un solo cambio di formazione rispetto alla trasferta contro il Milan, obbligato: out Amrabat per squalifica (espulso ... ilfogliettone

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA: #Lazio fermata al palo, contro il #Verona è 0-0. I #biancocelesti mancano il sorpasso all'#Inter, ma centrano… - news24_napoli : SERIE A – Il Verona ferma la Lazio, all’Olimpico finisce 0-0. Inter e… - ilfogliettone : La Lazio si ferma al palo, contro il Verona è 0-0 - -