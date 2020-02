La dolce promessa di Al Bano e Eleonora Daniele per la nascita della piccola Carlotta da Storie Italiane (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Inizia alla grande la puntata di Storie Italiane del 5 febbraio 2020, non solo perchè Eleonora Daniele può annunciare gli ottimi dati di ascolto del Festival di Sanremo! Ospite della puntata di oggi di Storie Italiane Al Bano, che ieri sera insieme a Romina ha fatto ballare tutti all’Ariston! Al Bano rassicura tutti: “Sto bene non è che stavo per cadere perchè mi sentivo male, hanno scritto di tutto io sto benissimo” ironizza facendo finta di inciampare accolto dalla inviata di Storie Italiane Barbara di Palma. LA promessa DI AL Bano A Eleonora Daniele PER L’ARRIVO della piccola Carlotta Carico a pallettoni si dice felicissimo per quello che è successo ieri sera e felice anche per gli ascolti incassati dalla prima serata del Festival. Non mancano le frecciate ai politici che negli ultimi anni sono andati contro Sanremo. Per Al Bano, che dice di soffrire ... ultimenotizieflash

