La crisi di Boeing impatterà sulla Difesa italiana? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Boeing, il colosso dell’aeronautica e della Difesa statunitense, atterra malamente dopo la pubblicazione dei conti del 2019. La serie di incidenti che tra il 2018 e il 2019 ha coinvolto il Boeing 737 Max (tre schianti in Indonesia, Etiopia e Cuba con 456 morti) prima della tragica fatalità del volo Teheran-Kiev di inizio gennaio hanno notevolmente danneggiato la fiducia di mercato e operatori nel colosso di Chicago, forte di un fatturato vicino ai 95 miliardi di dollari nel 2018. Per la prima volta da vent’anni, nel 2019 Boeing ha fatto registrare un rosso di bilancio, con una perdita netta di 636 milioni di dollari a fronte di un utile, nel 2018, di 10,5 miliardi. Le conseguenze industriali, legali e finanziarie degli incidenti e del crollo reputazionale di Boeing sono state immediate e devastanti, come riporta Il Sole 24 Ore: “Le spese collegate a fermare e in futuro ... it.insideover

