La crescita per il settore del gioco in Italia durante il 2019 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono stati pubblicati i dati relativi al circuito del gioco, che comprendono l'intero corso del 2019, anno da poco concluso. Si tratta di un bilancio piuttosto positivo e molto interessante che merita un approfondimento, visto che ci restituisce le coordinate per capire in maniera più approfondita quello che è già accaduto e che cosa avverrà in materia di giochi nel futuro prossimo. Bilancio positivo per le imprese e per il settore del gioco in Italia Bisogna partire da un numero che è davvero (...) - Comunicati / No Home feedproxy.google

GiuseppeConteIT : Oggi a Bruxelles con @vonderleyen @EP_President @eucopresident ho ribadito la priorità di un bilancio europeo ambiz… - nzingaretti : Il Lazio è la prima regione italiana per la crescita delle imprese nel 2019. Ora dobbiamo continuare. Oggi abbiamo… - Raiofficialnews : Oltre 2,6milioni di visualizzazioni su #YouTube per #Sanremo2020 nella giornata del #4febbraio, in crescita del 38%… -