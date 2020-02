La Cina ha trovato quattro farmaci efficaci contro il coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ricercatori cinesi hanno sperimentato quattro farmaci su cellule in vitro che hanno dimostrato la capacità di inibire il coronavirus. È ancora presto per parlare di una cura, ma la National Health Commission ha deciso di inserirli nel percorso per trattare i pazienti ricoverati nella provincia di Hubei. fanpage

