La casta rivuole i vitalizi. M5S in piazza contro i privilegi e la Casellati. Taverna rilancia la manifestazione. E su Fb si superano le 20mila adesioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “In tanti ci stanno chiedendo di tornare alle origini. Ma cosa significa tornare alle origini? Significa Beppe Grillo quando dalla piazza di San Giovanni lesse le Parole Guerriere, quando ci chiamò a essere cittadini con gli elmetti”. Con queste parole esordisce Paola Taverna, senatrice del Movimento e nome di spicco tra i Cinque stelle, il che rende il suo appello ancora più forte. La richiesta è chiara: bisogna scendere in piazza il 15 febbraio per gridare la propria contrarietà ai vitalizi, che ora potrebbero tornare a causa di un coup de theatre del Senato. Palazzo Madama, infatti, sembra intenzionato a ripristinare il trattamento che era stato tagliato a partire dal primo gennaio 2019 su spinta del Movimento 5 Stelle, che aveva condotto la stessa operazione già alla Camera dei deputati. La Commissione contenziosa, che dovrà decidere sul punto e che è stata convocata per il 20 ... lanotiziagiornale

