Katy Keene 1X01: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Katy Keene 1X01 va in onda sulla The CW giovedì 6 febbraio 2020. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. Katy Keene 1X01: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio Katy Keene 1X01 è il pilota della nuovissima serie tv della The CW spin-off di Riverdale. Come i personaggi di quest’ultima e quelli de Le terrificanti avventure di Sabrina, anche i protagonisti di Katy Keene si ispirano a quelli del mondo fumettistico Archieverse. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Katy Keene (interpretata da Lucy Hale, la Aria di Pretty Little Liars). ha difficoltà a gestire la pressione del suo lavoro al Lacy’s Department Store. Soprattutto quando scopre qualcosa di sconvolgente sul suo capo.. Intanto le audizioni di Jorge per una commedia a Broadway non vanno come ... cubemagazine

CinespazioBlog : Dopo #riverdale e #chillingadventuresofsabrina, arriva il nuovo spin-off dell'#archiverse, #katykeene... - njghtlock : Ovviamente vedrò Katy Keene e spero davvero che non diventi una porcata come lo show a cui è collegato - Notiziedi_it : Il debutto di Katy Keene in Riverdale 4 al fianco di Veronica Lodge (video) -