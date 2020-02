Judy: Liza Minnelli si rifiuta di vedere il film con Renée Zellweger (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Liza Minnelli, figlia della star Judy Garland, si rifiuta categoricamente di vedere il film dedicato agli ultimi anni di vita di sua madre, interpretata da Renée Zellweger. Judy, biopic dedicato alla star di Hollywood Judy Garland interpretata da Renée Zellweger è arrivato nelle sale ma Liza Minnelli, figlia della storica attrice, non vuole vedere il film firmato da Rupert Goold che disapprova completamente. Il film Judy, per il quale Renée Zellweger ha da poco vinto un Golden Globe, un BAFTA ed è stata nominata agli Oscar 2020, affronta gli ultimi anni di vita dell'attrice famosa in tutto il mondo, mostrando tutta la sua fragilità e le difficoltà che ha dovuto affrontare. Ma sua figlia Liza Minnelli, star incontrastata di Broadway, fin dall'inizio non ha voluto avere a ... movieplayer

