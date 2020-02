Joker: le proiezioni del film con colonna sonora dal vivo al via da aprile a Londra (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In primavera prenderà il via il tour mondiale di Joker Live in Concert, con le proiezioni del film con la colonna sonora eseguita dal vivo: la prima tappa sarà Londra. Arthur Fleck sta per tornare al cinema ma questa volta il declino che lo porterà a diventare Joker, avrà un accompagnamento speciale. Joker Live in Concert è evento speciale che consiste nella proiezione del film di Todd Phillips accompagnato dalla colonna sonora eseguita dal vivo in contemporanea. Il tour internazionale inizia a Londra il prossimo 30 aprile. Secondo quanto riporta Deadline, la colonna sonora della compositrice islandese Hildur Guðnadóttir verrà eseguita da un'orchestra al completo. Diverse esibizioni verranno dirette da Jeff Atmajian, direttore d'orchestra della colonna originale del film. Dave Mahoney parteciperà alle date in programma nel Regno Unito. La ... movieplayer

