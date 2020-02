Joker: il direttore della fotografia era preoccupato per Joaquin Phoenix durante le riprese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il direttore della fotografia di Joker ha confessato di essere stato preoccupato per la salute fisica e mentale di Joaquin Phoenix durante le riprese. Il direttore della fotografia di Joker Lawrence Sher ha confessato di essere stato molto preoccupato per Joaquin Phoenix durante le riprese del film per via dell'eccesso di immedesimazione dell'attore nel personaggio di Arthur Fleck. Joaquin Phoenix non ama le mezze misure, ogni ruolo è una sfida che spinge l'attore all'immedesimazione totale e ne sono una prova i numerosi riconoscimenti piovuti per il personaggio di Joker, che a breve gli potrebbe fruttare perfino un Oscar come miglior attore protagonista. Ma sul set non sono state tutte rose e fiori. Il direttore della fotografia di Joker Lawrence Sher ha confessato di essere ... movieplayer

