John Bon Jovi apre un ristorante dove gli studenti mangiano gratis (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Soul Kitchen - Bon JoviSoul Kitchen - Bon JoviSoul Kitchen - Bon JoviSoul Kitchen - Bon JoviSoul Kitchen - Bon JoviSoul Kitchen - Bon JoviNon ci sono prezzi sul menu perché nei ristoranti di John Bon Jovi chi non può non paga. E così sarà anche al nuovo Soul Kitchen Restaurant della Rutgers University-Newark: è il terzo che l’icona rock apre con la JBJ Soul Foundation per offrire buon cibo a chi è in difficoltà economica, ma è il primo in un campus, rivolto in particolare agli studenti. La scelta, così come gli altri due ristoranti aperti sempre in New Jersey (il primo nel 2011), nemmeno stavolta è casuale: alla Rutgers il 60% degli studenti vive nell’insicurezza alimentare e nella contea di Essex (dove si trova) due persone su 10 non hanno soldi per garantirsi un pasto decente. COME FUNZIONA La formula è la stessa: il nuovo Soul Restaurant è un non-profit community ... vanityfair

