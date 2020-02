Jim Carrey interpreterà il Dr. Seuss nel film biografico diretto da Stephen Chbosky? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'attore Jim Carrey sembra sia impegnato nelle trattative che potrebbero portarlo a interpretare il Dr. Seuss in un atteso film biografico. Jim Carrey potrebbe interpretare Theodor Seuss Geisel, ovvero il Dr. Seuss, in un film biografico attualmente in fase di sviluppo e che avrà la regia di Stephen Chbosky. L'attore ha già lavorato in alcuni progetti cinematografici ispirati alle opere dello scrittore, tra cui Il Grinch e Ortone e il mondo dei Chi, e ora potrebbe essere impegnato davanti alla macchina da presa proprio con il ruolo del creatore di tanti personaggi indimenticabili e amati da intere generazioni di bambini. La sceneggiatura del film intitolato Seuss è stata scritta da Jonathon E. Stewart ed Eyal Podell e dovrebbe seguire Geisel a ... movieplayer

