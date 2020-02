Jessica Notaro attacca Junior Cally: «Io porto la maschera per coprire, lui per alimentare violenza” | Video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Jessica Notaro e Antonio Maggio sono in sala stampa per raccontare le emozioni della prima serata di Sanremo 2020 quando si sono esibiti sul palco. Il brano potente racconta la storia di Jessica Notaro, ed è stato scritto a quattro mani dal musicista suo caro amico e da Ermal Meta. Un momento davvero emozionante: «Io ho solo dovuto dire la mia storia ad Antonio e poi hanno fatto tutto lui ed Ermal. Amadeus ha mostrato subito grande sensibilità e ci voleva da quando ha ascoltato la canzone due mesi fa». LEGGI ANCHE > Jessica Notaro e la canzone scritta con Ermal Meta sulla violenza contro le donne Jessica Notaro contro Junior Cally nella conferenza stampa di Sanremo 2020 Quando le si chiede dell’amore Jessica Notaro è molto decisa e sincera: «Sono innamorata da un anno e mezzo, quello che mi ha fatto del male è un’ossessione malata di quello che non voglio neppure ... giornalettismo

giornalettismo : Alla fine della conferenza stampa, #JessicaNotaro mostra una foto. A sinistra il rapper #JuniorCally, a destra lei.… - Lucadellisanti : Bravissima Jessica! #sanremo2020 - ciaosonoio76 : Ma la splendida canzone di Ermal Meta per Jessica Notaro e Antonio Maggio?#Festivaldisanremo2020 -