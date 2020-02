Italia sferzata da freddo e vento, neve sul Vesuvio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Temperature in calo, gelo, vento e danni per i maltempo: l’Italia ripiomba nell’inverno. Addirittura sul Vesuvio compare la neve. L’Italia ripiomba nel gelo invernale, dopo giornate quasi primaverili. vento molto forte e freddo stanno colpendo praticamente tutto il paese, con conseguenze anche gravi in alcuni casi. Tre traghetti e due navi cargo sono bloccati al … L'articolo Italia sferzata da freddo e vento, neve sul Vesuvio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

