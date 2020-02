Istanbul, aereo fuori pista: la fusoliera si spezza in tre e va a fuoco, 120 feriti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Non ci sarebbero vittime; molti feriti tra passeggeri ed equipaggio corriere

repubblica : Istanbul, aereo Boeing 737 esce fuori pista in fase di atterraggio e si spezza: nessuna vittima [aggiornamento dell… - Agenzia_Ansa : Aereo fuori pista a #Istanbul, si spezza in tre parti. Nessuna vittima ma ci sono 52 feriti tra i 177 passeggeri a… - Agenzia_Ansa : Un aereo va fuori pista a #Istanbul e si spezza in due. Nessun morto, almeno 21 i feriti #ANSA -