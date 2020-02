Istanbul, aereo finisce fuori pista e si spezza: quasi 200 i passeggeri a bordo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Momenti di panico a Instanbul: un aereo di linea è uscito fuori pista, spezzandosi in tre punti. quasi 200 i passeggeri che erano a bordo del velivolo, e tra questi si contano diversi feriti. Non ci sarebbe nessuna vittima rimasta coinvolta nel grave incidente che ha visto protagonisti i passeggeri di un aereo di linea … L'articolo Istanbul, aereo finisce fuori pista e si spezza: quasi 200 i passeggeri a bordo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

repubblica : Istanbul, aereo Boeing 737 esce fuori pista in fase di atterraggio e si spezza: nessuna vittima [aggiornamento dell… - Agenzia_Ansa : Un aereo va fuori pista a #Istanbul e si spezza in due. Nessun morto, almeno 21 i feriti #ANSA - MediasetTgcom24 : A Istanbul un aereo esce di pista e si spezza in due. Lo riferiscono i media locali -