Irene Grandi apre i concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Irene Grandi apre i concerti di Vasco Rossi a Roma: l'annuncio è di oggi. L'artista toscana è in gara al Festival di Sanremo con la canzone Finalmente Io, scritta da Vasco Rossi insieme a Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi. Irene Grandi ha raccontato il momento in cui ha ricevuto il pezzo. Vasco in persona le ha detto: "Forse ho un pezzo per te", e dopo averlo ascoltato hanno realizzato che sarebbe stato perfetto per partecipare al 70° Festival della Canzone Italiana. L'amicizia e la stima reciproca che lega Vasco Rossi e Irene Grandi proseguirà anche oltre Sanremo. Oggi è stato comunicato che l'artista aprirà i live di Vasco Rossi in programma al Circo Massimo di Roma, entrambe le date attese a giugno. Al Rock In Roma, al Circo Massimo, il Blasco terrà due concerti: il 19 e il 20 giugno sono le due date. Irene Grandi si esibirà in apertura di entrambi gli ... optimaitalia

