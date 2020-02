Io, nazionalpopolare emarginata dai “veglioni” di Sanremo, perché il giorno dopo lavoro (io) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Seguo Sanremo da anni. Lo amo. Aspetto febbraio come tanti aspettano l’estate per mettere gli alluci fuori dalle scarpe, per camminare a piedi nudi. Mi piace l’attesa, le polemiche che sempre precedono il Festival, che riempiono pagine e pagine di giornali, poco conta che il mondo è in guerra e il Coronavirus rischia di uccidere tutti. C’è Sanremo. E Sanremo è Sanremo. Va avanti fino all’estate, del resto. Le canzoni ce le propinano fino alla nausea fino all’anno successivo. Non mi vergogno di questa insana passione. In un’epoca in cui essere nazionalpopolari sembra un peccato capitale, io di questa etichetta voglio fregiarmi. Voglio che tutti sappiano che adoro guardare i cambi d’abito delle “spalle” del conduttore di turno, votare in famiglia (su moduli prestampati uguali da anni) la voce, il testo, il look, l’interpretazione ... ilnapolista

