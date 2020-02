“Io con te…” Barbara D’Urso lo scrive sui social durante il Festival di Sanremo Ce l’ha

Coronavirus - il flash mob del giovane italo-cinese contro il pregiudizio. In piazza a Firenze con benda e mascherina : “Io non sono un virus” : “Io non sono un virus, sono un essere umano, liberami dal pregiudizio”. È lo slogan del flash mob contro la discriminazione che Massimiliano e Francesco, due ragazzi di origini italo-cinesi hanno deciso di fare a causa dei numerosi episodi discriminatori avvenuti dopo la diffusione anche in Italia del Coronavirus. Nel video dell’esperimento, condiviso sulla pagina Facebook dell’Unione dei giovani italo-cinesi, ...

Pesaro - consigliera M5s in giunta Pd : “Io dalla parte giusta - porto avanti i nostri temi. Chiedo incontro con Crimi prima di autosospendermi” : Francesca Frenquellucci resta in M5s e chiede un incontro ai vertici nazionali, dopo la nomina formale come assessore all’Innovazione nella giunta comunale di Pesaro, guidata dal Pd Matteo Ricci, primo esempio in Italia di collaborazione Pd-M5s in un Comune. “A livello nazionale siamo al governo: il M5s ha portato innovazione e cambiamento dentro le istituzioni: perché non posso farlo anch’io a livello locale, se mi viene permesso? Chiedo ...

Barbara D’Urso - confessione : “Io a letto con Raz Degan” : Questo articolo Barbara D’Urso, confessione: “Io a letto con Raz Degan” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incredibile confessione di Barbara D’Urso durante la puntata di ieri di ‘Domenica Live’. Ecco che cosa ha detto la nota conduttrice. Ieri a ‘Live Non è la D’Urso’ è stata una puntata a dir poco rovente e di fuoco. Questo perché è arrivata anche una ...

‘Live – Non è la D’Urso’ - Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della ex Victoria Pennington : “Io violento? Ma se lei voleva tornare con me!”. Ma Lory Del Santo fa delle rivelazioni che sembrano smentirlo : Già qualche anno fa Victoria Pennington aveva accusato di violenza l’ex fidanzato Pasquale Laricchia (QUI trovate le accuse di lei) e nelle ultime settimane, dopo l’ingresso del pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la statunitense è tornata alla carica, intervistata dal settimanale DiPiù Tv (come potete leggere cliccando QUI). Ora a raccontare la sua verità è Pasquale che ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha ...

Diana Del Bufalo dopo la rottura con Paolo : “Io non ho sbagliato niente” : Nelle ultime settimane la fine della sua storia d’amore con il conduttore Paolo Ruffini l’ha resa protagonista dei principali rotocalchi e siti di cronaca rosa. Oggi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Diana Del Bufalo racconta la sua verità su questa rottura e risponde alle dichiarazioni dell’ex. La rinascita di Diana Del Bufalo La ferita sembra essersi rimarginata e ora per Diana Del Bufalo è tempo di rinascita e di maggiori ...

Napoli - i consigli di Hysaj al Fantacalcio : “Io mi schiererei” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si avvicina la prossima giornata di Serie A e con essa anche quella di Fantacalcio. In diretta su Sky, nel corso dello speciale dedicato ai consigli sui calciatori da schierare in campo, è intervenuto anche Hysaj. Il terzino azzurro ha dichiarato: “Goal? Se viene sarei felicissimo. L’esultanza mia è sempre strana, se segno non ci credo nemmeno. Devono passare due minuti prima di esserne ...

Emma Marrone confessa : “Io Lesbica? Flirt con Maria De Filippi? Ecco tutta la verità” : Emma Marrone in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno riguardato soprattutto la sua sfera privata. “Non me ne frega niente. Se fossi lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna – ha spiegato – Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei. Mi hanno affibbiato Flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. ...

Il tragico racconto di Anna Maria Scarfò : “Io violentata a 13 anni” : La storia di Anna Maria Scarfò che si racconta senza peli sulla lingua con un passato davvero orribile che l’ha vista protagonista La storia di Anna Maria Scarfò deve rappresentare un vero e proprio esempio per le ragazze e per le donne che non denunciano i continui maltrattamenti che subiscono continuamente nel corso degli anni. […] L'articolo Il tragico racconto di Anna Maria Scarfò: “Io violentata a 13 anni” è apparso ...

Alessandra Amoroso conferma i rumor : “Io e Ste non stiamo insieme da un mese” – VIDEO : Alessandra Amoroso ha deciso di dare conferma della rottura con lo storico fidanzato Stefano Settepani con un post sui social. Da qualche tempo stavano girando voci su un possibile allontanamento tra Stefano Settepani e Alessandra Amoroso. Voci che ad un primo acchito potevano sembrare fasulle poiché solo qualche mese prima la cantante salentina aveva manifestato […] L'articolo Alessandra Amoroso conferma i rumor: “Io e Ste non ...

Conte : “Io leader di un fronte progressista? No - sono responsabile dell’attività di governo” : “Io guido e sono responsabile dell’attività di governo“. Risponde così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori della sua visita a Sofia, alle domande dei cronisti se sarà proprio lui a guidare un eventuale fronte progressista. L'articolo Conte: “Io leader di un fronte progressista? No, sono responsabile dell’attività di governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Io non guardo Sanremo” l’hashtag contro il Festival diventa virale : Una presa di posizione radicale che, si sa, in tempo di regime-social può diventare virale sul web. E in effetti l’hashtag #IoNonguardoSanremo entrerà a breve nei trend topic di Twitter, sulla scia di una bufera mediatica iniziata con la conferenza stampa di questo Sanremo 2020. “Non ci aspettavamo una eco di questa portata, sono sincera, ma questo vuol dire che c’è una sensibilità della società civile che è ben diversa dalla ...

La fidanzata di Andrea Denver : “Io tradita con Elisa De Panicis? Voglio affrontarlo” : Andrea Denver ha tradito la fidanzata Anna Wolf con l’influencer Elisa De Panicis? A lanciare la bomba è stata proprio Elisa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove ha etichettato la Wolf come una “modellina”. “Una sera a Miami ho conosciuto Anna, peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e ...

Elisa De Panicis - tresca con Maxi Lopez. Scoop - Wanda Nara : “Io cornuta” : Elisa De Panicis, tresca con Maxi Lopez. Lo Scoop di Signorini a notte fonda e la reazione di Wanda Nara in diretta al GF Vip: “Io cornuta” Fuochi d’artificio sul finale della puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 27 gennaio. Alfonso Signorini ha lanciato uno Scoop assai curioso a notte fonda: “Elisa […] L'articolo Elisa De Panicis, tresca con Maxi Lopez. Scoop, Wanda Nara: “Io cornuta” ...

Non è l’Arena - Anna Falchi : “Io ho goduto nell’essere considerata un oggetto”. E Roberta Bruzzone si infuria : “Dobbiamo parlare” : Correva l’anno 1995 quando una giovanissima (e senz’altro bellissima) Anna Falchi saliva sul palco del Festival di Sanremo per affiancare Pippo Baudo assieme a Claudia Koll. Oggi, venticinque anni dopo, la showgirl si schiera dalla parte di Amadeus. “Io al Festival nascevo come valletta, e poi mi sono presa i miei spazi fino a diventare co-conduttrice a tutti gli effetti. Lì è esplosa la mia carriera. Non mi diede fastidio essere ...