Inondazioni in Nuova Zelanda: migliaia di persone evacuate, turisti bloccati in sito naturale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gravi Inondazioni hanno colpito l’Isola del Sud, in Nuova Zelanda: migliaia di residenti hanno dovuto abbandonare le proprie case e centinaia di turisti sono rimasti bloccati in un sito naturale, Milford Sound. La Regione delle Southland, la parte più meridionale dell’Isola del Sud, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che in 60 ore si è registrato oltre un metro di pioggia. Le intense precipitazioni hanno innescato frane sulle strade principali e i fiumi sono esondati. Le autorità hanno chiesto agli abitanti delle zone basse di Gore e Mataura di lasciare immediatamente l’area dopo l’esondazione del fiume Mataura. Le Inondazioni hanno danneggiato l’unica strada che porta a Milford Sound, un fiordo molto popolare tra i turisti: 200 sono già stati prelevati in aereo e trasportati a Te Anau. Sono tutti in buone condizioni di salute, tranne due feriti ... meteoweb.eu

Inondazioni Nuova Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Inondazioni Nuova