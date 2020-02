Infortunio Reus: nuovo infortunio per il centrocampista del Borussia Dortmund (Di mercoledì 5 febbraio 2020) infortunio Reus: le condizioni del centrocampista del Borussia Dortmund, che salterà la sfida contro il PSG Brutta tegola in casa Borussia Dortmund. Durante il match di Coppa di Germania contro il Werder Brema, costato l’eliminazione dei gialloneri, Marco Reus ha rimediato un nuovo infortunio. Il centrocampista ha patito una lesione muscolare che lo costringerà a uno stop di almeno quattro settimane. Possibile la sua assenza per il doppio impegno di Champions League con il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

