India, cade dentro pentolone nella mensa della scuola e muore per le ustioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pina Francone La tragedia nel villaggio di Rampur Atari, in India: il cuoco con le cuffiette non ha sentito le urla di dolore e disperazione della bimba finita nel pentolone È caduta nel pentolone poggiato sul fuoco dei fornelli della cucina delle mensa scolastica, si è messa a urlare per il dolore e ha chiesto disperatamente aiuto, ma il cuoco stava ascoltando la musica in cuffia e non ha sentito nulla. È morta così, uccisa da gravissime ustioni per colpa dei curry bollente, una bambina di appena tre anni. La disgrazia si è consumata lo scorso fine settimana in India, nel piccolo villaggio di Rampur Atari, nell'Utar Pradesh. Anchal, così si chiamava, stando a quanto riportato dai media Indiani, non era un'alunna della scuola e per questa ragione non è stato ancora chiarito per quale motivo la piccola sia riuscita a intrufolarsi nelle cucine dell'istituto, senza peraltro che ... ilgiornale

