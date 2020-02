“Incurabili” le 20 famiglie sfollate senza sostegno economico: “L’Asl non paga gli aiuti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Presentato il progetto di ristrutturazione dell'ospedale "Incurabili", evacuato dopo i crolli dell'aprile scorso, ma gli sfollati attendono ancora il sostegno economico da parte dell'Asl. Dopo essere stati sballottati tra alberghi ad ore in provincia di Napoli, gli sfollati hanno trovato abitazioni provvisorie, ma l'Asl non paga ancora il contributo promesso. L'impegno di Verdoliva: "Entro una settimana eroghiamo tutti i finanziamenti" fanpage

