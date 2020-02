Incidenti sul lavoro, operaio di 20 anni schiacciato da un tir nel Lodigiano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Incidenti sul lavoro, il bilancio si aggrava. Un ragazzo di 20 anni è morto nel Lodigiano dopo essere stato schiacciato da un tir. ROMA – Incidenti sul lavoro, il bilancio si aggrava. La prima vittima di febbraio c’è stata nel Lodigiano dove un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un tir. Ragazzo di 20 anni schiacciato da un tir nel Lodigiano La tragedia è avvenuta nella serata di martedì 4 febbraio 2020. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il padre della vittima era alla guida del mezzo pesante che stava facendo retromarcia per allinearsi al portale del magazzino. Durante la manovra, però, l’uomo non si è accorto della presenza del figlio rimasto schiacciato. Ambulanza Inutile l’intervento del personale medico con la Procura che ha aperto un’indagine per ricostruire meglio la dinamica dell’incidente. newsmondo

