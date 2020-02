Incidente a Istanbul, aereo fuori pista si spezza: 120 feriti, solo 2 gravi. Bufera sulla Pegasus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Incidente aereo e tragedia sfiorata all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Un Boeing 737 con a bordo 177 persone della compagnia turca Pegasus Airlines in arrivo da Smirne si è spezzato... ilmessaggero

giornalettismo : Incredibile incidente all'aeroporto di #Istanbul. Il Boeing in arrivo da #Smirne si è spezzato in tre parti. Tra… - roby_my_love : RT @Emergenza24: UPDATE [05.02-20:00] #Aeroporto #Sabiha #Gökçen #SAW #Istanbul #Turchia #incidente #aereo #Pegasus Airlines volo #PC2193 p… - GiornaleLORA : Incidente all'aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul.Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atter… -