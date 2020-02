In Polonia una legge assoggetta i magistrati al potere esecutivo. In Italia non accadrà mai (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Con l'entrata in vigore di questa legge i giudici polacchi ritenuti critici verso la maggioranza liberamente eletta potranno essere multati, degradati o licenziati per decisione del ministero della Giustizia firenzepost

