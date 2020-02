“In auto al supermercato”. Questa è la foto tragicomica del momento. Cosa è successo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La vicenda ha dell’incredibile, ma è realmente accaduto. È successo a Cadegliano Viconago, dove il sessantenne alla guida della sua Opel Corsa è letteralmente entrato all’interno di una corsia del supermercato creando scompiglio e colpendo diversi scaffali che hanno contuso l’anziana signora intenta a fare la spesa. Il supermercato “DiPiù” del paese nel varesotto è stato invaso dall’auto guidata dall’uomo: trattasi di un errore. Infatti l’uomo ha sbagliato a ingranare la marcia mettendo la prima al posto della retromarcia, La porta dell’uscita di emergenza è stata del tutto sfondata. Nessun grave ferito, ad esclusione di una donna di 73 anni, intenta a fare la spesa, che repentina si è vista travolta dall’auto guidata da un uomo di 60 anni. Si legge sui social – intervento inusuale per i #vigilidelfuoco a Cadegliano Viconago (VA): rimossa ... caffeinamagazine

